مسؤول إسرائيل: تل أبيب لا علاقة لها بمقتل الرئيس الإيراني

(مصراوي)

صرح مسؤول إسرائيلي لوكالة أنباء "رويترز"، اليوم الاثنين، أن تل أبيب لا علاقة لها بمقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادث تحطم الطائرة.

وقال المسؤول الذي لم تفصح "رويترز" عن هويته، "لم نكن نحن" وذلك في إطار نظر البعض لإمكانية تورط إسرائيل في الحادث على خلفية التوترات التي تشهدها إسرائيل وإيران.

وشنت إيران هجمات بالمسيرات على إسرائيل في إبريل ردًا على استهداف قادة للحرس الثوري الإيراني في قنصلية بدمشق، وهو ما ردت عليه إسرائيل بعدة هجمات على إيران "لم تستلزم ردًا" حسب إسرائيل.

وأكدت السلطات الإيرانية، في وقت سابق اليوم نبأ مقتل الرئيس الإيراني وجميع مرافقيه وكان من بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وذلك بعد عمليات بحث استمرت لساعات طويلة.

وكانت طائرة الرئيس متجهة من رحلة إلى محافظة أذربيجان الشرقية شرقي البلاد، والتي افتتح خلالها رئيسي سدًا رفقة نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

