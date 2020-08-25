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الوفيات 1200.. إصابات كورونا في اليابان تصل إلى 63 ألف

04:39 ص الثلاثاء 25 أغسطس 2020
الوفيات 1200.. إصابات كورونا في اليابان تصل إلى 63 ألف

كورونا في اليابان

طوكيو- (د ب أ):

استقر عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في اليابان، عند 36 ألفًا و145 حتى الساعة 7:30 صباحًا، بتوقيت طوكيو حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد حالات الإصابة النشطة بلغت 12 ألفا و855 حالة، كما بلغ عدد الوفيات 1201 حالة.

وتعافى 49 ألفا و89 شخصًا من الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد بشكل إجمالي.

ومر نحو 30 أسبوعًا منذ إعلان تسجيل أول حالة إصابة في اليابان.

اليابان طوكيو فيروس كورونا

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