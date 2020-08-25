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فرقة إطفاء تكافح حريق غابات في فرنسا

12:55 ص الثلاثاء 25 أغسطس 2020
فرقة إطفاء تكافح حريق غابات في فرنسا

حريق غابات

باريس - (د ب أ)

شارك مئات من رجال الإطفاء، في مكافحة حريق غابات في جنوب فرنسا، مساء الاثنين.

وبحسب فرقة الإطفاء، فقد دمر الحريق مئات الهكتارات من الأراضي بحلول مساء الاثنين، وشارك نحو 700 رجل إطفاء في مكافحة الحرائق.

وذكرت القناة الثانية الفرنسية أن الحريق اندلع ظهر الاثنين ببلدية إيستر في كوت دازور.

وشوهدت سحب ضخمة من الدخان الأسود فوق ساحل البحر المتوسط، عبر شاشات التلفزيون.

وأشاد وزير الداخلية جيرالد دارمانين بـ "الشجاعة غير العادية" لأجهزة الطوارئ.

وتم إخلاء عدة منازل، وفتحت السلطات صالات الألعاب الرياضي للأشخاص المتضررين، إلا أن فرقة الإطفاء حذرت السكان من مغادرة منازلهم ما لم يُطلب منهم ذلك. وتم إغلاق عدة طرق وتم استخدام طائرات مكافحة الحرائق.

حريق غابات فرنسا باريس

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