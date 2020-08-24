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نيوزيلندا تسجل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية

07:38 ص الإثنين 24 أغسطس 2020
نيوزيلندا تسجل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية

أرشيفية

ولنجتون - (أ ش أ):
سجل مسئولو الصحة في نيوزيلندا 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية.
وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الإثنين أنه بتسجيل هذه الإصابات الجديدة ترتفع حصيلة المصابين بالفيروس في نيوزيلندا إلى 1332 حالة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 22 شخصا.
وكانت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن قد وصفت مؤخرا الأعداد التي يتم تسجيلها ب"المشجعة" وقالت إن بلادها لا تشهد أي زيادة في الحالات المجتمعية.
وقالت أرديرن إن محيط الفيروس لا يتسع بشكل كبير والمخاطر مثل المضاعفات اليومية لعدد للحالات كما ظهر خلال التفشي في المرة الأولى لم تحدث خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن الخطة التي تتبعها بلادها في التصدي للفيروس تعمل لتحقيق الهدف المنشود.
وأعلنت أرديرن أنه خلال الأسابيع الستة المقبلة سيتم نشر 500 فرد إضافي من قوات الجيش لإدارة مرافق الحجر الصحي، وبذلك يصل العدد الإجمالي للعسكريين الذين يدعمون خطة مكافحة الفيروس في نيوزيلندا إلى حوالي 1200 فرد.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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