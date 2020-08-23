انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً عسكريًا للتحالف الدولي في العراق

وكالات

انفجرت عبوة ناسفة، أثناء مرور رتلاً عسكريًا تابع للتحالف الدولي شمالي بغداد، اليوم الأحد، حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية.

وذكر مصدر أمني، للقناة العراقية، أن "عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، واستهدفت رتلاً تابعًا للتحالف الدولي بالقرب من التاجي"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأعلنت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، اليوم الأحد، أن دورها حاليًا في العراق تقديم المعلومات الاستشارية، مؤكدة أنها سلمت الموقع رقم 8 في معسكر التاجي للقوات العراقية.