ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 208 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
كانبرا - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة في ولاية "فيكتوريا" الأسترالية تسجيل 208 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) اليوم الأحد - أن سلطات الولاية سجلت أيضا 17 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكانت ولاية "فيكتوريا" قد فرضت حظرا للتجول ليلا حيث أنها تعد ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان في البلاد وتم تسجيل أكبر عدد حالات إصابة بها خلال الأسابيع الماضية.
وكان حاكم الولاية دانييل أندروز، أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري نشر 500 جندي بالجيش في الولاية لدعم تنفيذ أوامر العزل الذاتي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أوضحت السلطات أنه سيتم تغريم من ينتهك تلك القرارات مبلغ خمسة آلاف دولار استرالي وسيتم استثناء فقط من يحتاجون للرعاية الطبية العاجلة.
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