حريق هائل يندلع بمكتب المدعي العام الإندونيسي في جاكرتا

جاكرتا - ( د ب أ )

اندلع مساء اليوم السبت، حريق هائل بمبنى مكتب المدعى العام الإندونيسى بمنطقة "كيبايوران بارو" بجنوبى العاصمة جاكرتا، والذى يتألف من ستة طوابق، حيث شوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان وهى تتصاعد من المبنى.

ونقل موقع "ديتيك دوت كوم" الإخباري الإندونيسي عن المتحدث باسم مكتب المدعى العام الإندونيسي هاري سيتيونو، قوله أن الحريق اندلع في الدور السادس من مبنى المدعي العام ثم امتد للدور الثالث كما احترقت بعض الأشجار المحيطة بالمبنى .

وأضاف المتحدث أن مكتب مساعد المدعى العام للاستخبارات وإدارة الموارد البشرية تعرض لأضرار جسيمة خلال الحريق ، مشيرا إلى أنه توجد نسخا احتياطية من البيانات والوثائق الخاصة بالتوظيف والموارد البشرية.

وشاركت في إخماد الحريق الذى بدأ في الساعة العاشرة وعشر دقائق من مساء اليوم السبت 23 عربة إطفاء ومئة وعشرون من رجال الإطفاء.