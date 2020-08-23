أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

حريق هائل يندلع بمكتب المدعي العام الإندونيسي في جاكرتا

12:18 ص الأحد 23 أغسطس 2020
حريق هائل يندلع بمكتب المدعي العام الإندونيسي في جاكرتا

أرشيفية

جاكرتا - ( د ب أ )

اندلع مساء اليوم السبت، حريق هائل بمبنى مكتب المدعى العام الإندونيسى بمنطقة "كيبايوران بارو" بجنوبى العاصمة جاكرتا، والذى يتألف من ستة طوابق، حيث شوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان وهى تتصاعد من المبنى.

ونقل موقع "ديتيك دوت كوم" الإخباري الإندونيسي عن المتحدث باسم مكتب المدعى العام الإندونيسي هاري سيتيونو، قوله أن الحريق اندلع في الدور السادس من مبنى المدعي العام ثم امتد للدور الثالث كما احترقت بعض الأشجار المحيطة بالمبنى .

وأضاف المتحدث أن مكتب مساعد المدعى العام للاستخبارات وإدارة الموارد البشرية تعرض لأضرار جسيمة خلال الحريق ، مشيرا إلى أنه توجد نسخا احتياطية من البيانات والوثائق الخاصة بالتوظيف والموارد البشرية.

وشاركت في إخماد الحريق الذى بدأ في الساعة العاشرة وعشر دقائق من مساء اليوم السبت 23 عربة إطفاء ومئة وعشرون من رجال الإطفاء.

حريق إندونيسيا جاكرتا

الخبر التالى:

فرنسا تسجل 3602 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97237

    عدد المصابين

  • 65118

    عدد المتعافين

  • 5243

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22792364

    عدد المصابين

  • 15473378

    عدد المتعافين

  • 795460

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:في ليلة بيضاء.. الزمالك يكتفي بثلاثية في الأهلي