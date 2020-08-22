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تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المنيا

06:50 م السبت 22 أغسطس 2020
تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المنيا

فيروس كورونا

المنيا - محمد النادي:
تعافى 11 مُصابًا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بينما سجلت مديرية الصحة إصابة 8 أشخاص آخرين، استقبلتهم مستشفيات محافظة المنيا.
وأعلنت مصادر طبية في المنيا، اليوم السبت، تعافي 11 مصابًا من فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، بعد تحول نتائج عينات تحاليلهم من الإيجابية للسلبية؛ فيما استقبلت مستشفيات الاشتباه والعزل 8 مصابين جدد من مراكز بني مزار ومطاي والعدوة.

وقال مسؤول في مديرية الصحة بالمنيا، في تصريحات له اليوم السبت، إن حالات الوفاة بالفيروس تتراجع بشكل تدريجي، وأن هناك بعض المستشفيات المخصصة لعزل الحالات التي جرى الاشتباه في إصابتها لم تستقبل حالات إصابة على مدار يومين متتاليين.

فيروس كورونا المنيا وزارة الصحة

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