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الكويت تسجل حالتي وفاة و688 إصابة جديدة بفيروس كورونا

02:32 م السبت 22 أغسطس 2020
الكويت تسجل حالتي وفاة و688 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة الكويتية

الكويت - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 513.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 688 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 79 ألفا و 957 حالة.

وأشار المتحدث إلى وجود 97 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 506 مصابين تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 71 ألفا و770.

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