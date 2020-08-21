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الإمارات تعتزم إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع اليونان خلال أيام

07:43 م الجمعة 21 أغسطس 2020
الإمارات تعتزم إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع اليونان خلال أيام

مناورات عسكرية الأمارات

أثينا - (أ ش أ):
قال مسؤولون في اليونان، اليوم الجمعة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتزم إرسال طائرات حربية لجزيرة كريت جنوبي البلاد للمشاركة في تدريبات عسكرية مع القوات الجوية اليونانية.
وأوضح المسؤولون اليونانيون، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، أنهم يتوقعون وصول ما بين طائرتين إلى 4 طائرات إماراتية إلى قاعدة سودا البحرية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأضاف المسؤولون اليونانيون أن هذه الطائرات سوف تُجري تدريبات ومناورات مشتركة مع القوات الجوية اليونانية الأسبوع القادم.

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