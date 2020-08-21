سفارتا الولايات المتحدة وكندا في ليبيا ترحبان بوقف إطلاق النار
بنغازي - أ ش أ
أعربت سفارتا الولايات المتحدة وكندا لدى ليبيا، عن ترحيبهما بالبيانين الصادرين عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ورئيس مجلس النواب في ليبيا، حول وقف إطلاق النار .
ووصفت السفارة الامريكية -في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر حسبما ذكر موقع بوابة الوسط الليبية-، الأمر بالخطوات المهمة لجميع الليبيين، مشيرة إلي أنه سيكون لدى الولايات المتحدة المزيد لتقوله قريبا.
فيما حثت السفارة الكندية لدى ليبيا في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، جميع أطراف الصراع الليبي على تنفيذ وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية.
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