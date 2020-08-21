أكثر الكلمات إنتشاراً

تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

سفارتا الولايات المتحدة وكندا في ليبيا ترحبان بوقف إطلاق النار

03:29 م الجمعة 21 أغسطس 2020
سفارتا الولايات المتحدة وكندا في ليبيا ترحبان بوقف إطلاق النار

ليبيا

بنغازي - أ ش أ

أعربت سفارتا الولايات المتحدة وكندا لدى ليبيا، عن ترحيبهما بالبيانين الصادرين عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ورئيس مجلس النواب في ليبيا، حول وقف إطلاق النار .

ووصفت السفارة الامريكية -في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر حسبما ذكر موقع بوابة الوسط الليبية-، الأمر بالخطوات المهمة لجميع الليبيين، مشيرة إلي أنه سيكون لدى الولايات المتحدة المزيد لتقوله قريبا.

فيما حثت السفارة الكندية لدى ليبيا في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، جميع أطراف الصراع الليبي على تنفيذ وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية.

هذا المحتوى من

ليبيا وقف إطلاق النار الولايات المتحدة كندا

الخبر التالى:

رئيس لبنان السابق يدعو حزب الله إلى تسليم المُدان باغتيال رفيق الحريري

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97025

    عدد المصابين

  • 63462

    عدد المتعافين

  • 5212

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22792364

    عدد المصابين

  • 15473378

    عدد المتعافين

  • 795460

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:فئة واحدة معفاة.. الطيران: حظر دخول جميع الركاب للمطارات دون تحليل PCR