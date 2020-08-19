مسلحون يغتالون ٤ نشطاء في البصرة والكاظمي يقيل قائد الأمن
وكالات
قتل مسلحون مساء اليوم الأربعاء، الدكتورة والناشطة السياسية العراقية ريهام يعقوب، و٣ نشطاء آخرون في البصرة، وناشط سياسي في بغداد، حسبما ذكرت العربية.
وأقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الأمن بسبب انتشار عمليات الاغتيال في الفترة الأخيرة في العراق.
اقلنا قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الأمن بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة، وسنقوم بكل مايلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها.— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) August 19, 2020
التواطؤ مع القتلة او الخضوع لتهديداتهم مرفوض وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم اجهزة وزارة الداخلية والامن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون.
وغرد الكاظمي، عبر حسابه على تويتر، خلال زيارته الحالية لواشنطن، قائلاً: "أقلنا قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الأمن بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة، وسنقوم بكل مايلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها".
وأضاف: أن "التواطؤ مع القتلة او الخضوع لتهديداتهم مرفوض وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم أجهزة وزارة الداخلية والامن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون"
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