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مسلحون يغتالون ٤ نشطاء في البصرة والكاظمي يقيل قائد الأمن

09:36 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
مسلحون يغتالون ٤ نشطاء في البصرة والكاظمي يقيل قائد الأمن

مصطفى الكاظمي

وكالات

قتل مسلحون مساء اليوم الأربعاء، الدكتورة والناشطة السياسية العراقية ريهام يعقوب، و٣ نشطاء آخرون في البصرة، وناشط سياسي في بغداد، حسبما ذكرت العربية.

وأقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الأمن بسبب انتشار عمليات الاغتيال في الفترة الأخيرة في العراق.

‏وغرد الكاظمي، عبر حسابه على تويتر، خلال زيارته الحالية لواشنطن، قائلاً: "أقلنا قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الأمن بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة، وسنقوم بكل مايلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها".

وأضاف: أن "التواطؤ مع القتلة او الخضوع لتهديداتهم مرفوض وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم أجهزة وزارة الداخلية والامن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون"

مصطفى الكاظمي مسلحون البصرة قائد شرطة البصرة

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