الخارجية السودانية: لم نكلف متحدث الوزارة بالإدلاء بأي تصريحات حول السلام مع إسرائيل

وكالات

نفت وزارة ‏الخارجية السودانية، تكليف الناطق باسمها حيدر بدوي صادق، التي أكد خلالها أنن بلاده تتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل، قائم على الندية ومصلحة الخرطوم دون التضحية بالقيم والثوابت.

وقالت الخارجية السودانية، في نبأ عاجل لقناة "سكاي نيوز" عربية، إنه لم يتم تكليف الناطق باسم الوزارة للإدلاء بأي تصريحات بخصوص السلام مع إسرائيل.

وأشارت إلى أن تصريحات المتحدث باسم الوزارة أوجدت وضعا ملتبسا يحتاج إلى توضيح.

وأكدت أن أمر السلام مع إسرائيل لم يناقش بأي شكل من الأشكال في الوزارة حتى الآن.

وكان المتحدث باسم الخارجية السودانية، حيدر بدوي صادق، قال إن بلاده تتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل، قائم على الندية ومصلحة الخرطوم دون التضحية بالقيم والثوابت، حسبما ذكرت العربية.

ونقلت "العربية" السعودية، عن المتحدث السوداني قوله، إن السودان لا ينفي وجود اتصالات مع إسرائيل، مضيفًا ليس هناك سببًا لاستمرار العداء بين البلدين.

وأوضح صادق أن السودان وإسرائيل سيجنيان فوائد وثمار من عقد اتفاق سلام.

وأثنى الدبلوماسي السوداني، على خطوة الإمارات بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل، واصفًا إياها بـ"الجريئة والشجاعة التي ترسم خط السير الصحيح لباقي الدول العربية".

من جانبه رحب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل بالتصريحات السودانية، مشيرا إلى أن إسرائيل والسودان وكل المنطقة ستستفيد من السلام بين البلدين، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" عربية.