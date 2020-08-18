بحرية الاحتلال الاسرائيلي تستهدف مراكب الصيد الفلسطينية قبالة غزة
رام الله- أ ش أ:
أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الفلسطينيين قبالة شاطئ بحر مدينة غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة وقذائفها الصاروخية باتجاه ثلاثة مراكب دخلت لسحب شباكها في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وتحديداً على بُعد ميلين بحريين، ما ألحق أضراراً بالمراكب.
وتمنع بحرية الاحتلال الصيادين من الدخول إلى البحر لممارسة مهنة الصيد، وتهاجمهم بإطلاق الرصاص والقذائف، وتفتح خراطيم المياه صوبهم.
ومن ناحية أخرى، أصيب فلسطيني بجروح وصفت بالخطيرة، بعد إصابته بالرصاص الحي في بطنه، إثر إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، خلال مواجهات اندلعت في حي الصلعة بجبل المكبر جنوب القدس، عقب هدم بناية سكنية هناك.
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