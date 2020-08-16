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مصر تدين استمرار استهداف ميليشيا الحوثي لأراضي السعودية

09:49 م الأحد 16 أغسطس 2020
مصر تدين استمرار استهداف ميليشيا الحوثي لأراضي السعودية

ميليشيا الحوثي

وكالات

أعربت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن بالغ إدانتها للهجمات المتكررة التي نفذتها ميلشيا الحوثي لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وآخرها تلك التي استهدفت المنطقة الجنوبية بالمملكة مساء اليوم، والتي تم اعتراضها جميعًا من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت الخارجية في بيان لها، مساء اليوم، على تضامن مصر ووقوفها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة، ودعمها للمملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومي، وأهمية الاستجابة لكافة دعاوى وقف إطلاق النار في اليمن، وذلك حتى يتسنى تسوية الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المُتفق عليها، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦.

ميليشيا الحوثي مصر السعودية وزارة الخارجية

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