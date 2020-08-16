استطلاع: 87% من البريطانيين سيقبلون إغلاق البلاد في حال تأخر إنتاج لقاح "كورونا"
لندن - (أ ش أ):
كشف استطلاع رأي جديد أجرته جامعة "كينجز كوليدج" في بريطانيا أن تقريبا 9 من بين كل 10 بريطانيين سيقبلون إغلاقا محليا مستقبليا إضافيا في ظل عدم التوصل للقاح لفيروس كورونا أو كوفيد-19.
وأوضح الاستطلاع -وفقا لما ذكرته صحيفة (تليجراف) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أنه في حاله عدم اكتشاف علاج لفيروس كورونا فأن 87% من المواطنين البريطانيين سيقبلون بالإغلاق كما هو حاليا في ليستر بوسط انجلترا ومناطق في يوركشاير ومانشستر.
ووفقا للاستطلاع، تستعد المدارس في انجلترا لاعادة فتح أبوابها بداية من الشهر المقبل، وسيقبل 56% من الاباء والأمهات ارسال أبنائهم إلى المدارس في حال إعلان الحكومة البريطانية إرسالهم، على الرغم من أن الأغلبية العامة أو 57.5% قالوا إنهم سيدعمون إغلاق المدارس لأشهر عدة في حاله حدوث موجة ثانية للفيروس.
وسجلت بريطانيا اليوم 040ر1 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 و5 حالات وفاة بإرتفاع طفيف حيث كانت الأعداد بالأمس 012ر1 حالة.
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