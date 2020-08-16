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استطلاع: بايدن يتقدم على ترامب بـ9 نقاط قبل مؤتمر الحزب الديمقراطي

09:42 م الأحد 16 أغسطس 2020
استطلاع: بايدن يتقدم على ترامب بـ9 نقاط قبل مؤتمر الحزب الديمقراطي

جو بايدن


واشنطن - (د ب أ)

قبل يوم واحد من بدء المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، حيث من المتوقع أن يتم ترشيح جو بايدن رسميًا كمرشح للرئاسة، أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" وصحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأحد، أن بايدن يتقدم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفارق 9 نقاط.

وقال 51 بالمئة من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع إنهم سيصوتون لصالح بايدن، بينما قال 41 بالمئة فقط إنهم سيصوتون لصالح ترامب.

وكان بايدن يتقدم بفارق 11 نقطة في نفس الاستطلاع الذي أجري الشهر الماضي.

وتم إجراء نصف استطلاع شبكة "إن بي سي نيوز" وصحيفة "وول ستريت جورنال" بعد إعلان بايدن عن اختيار السيناتور كامالا هاريس مرشحة لمنصب نائب الرئيس على تذكرته الانتخابية .

يذكر أن هناك تقليد طويل الأمد يتمثل في إعلان مرشح الحزب لمنصب الرئيس عن نائبه قبل مؤتمر الحزب.

ويبدأ المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الذي يستمر أربعة أيام غدا الاثنين ومن المقرر أن يعقد إلى حد كبير عبر الإنترنت.

الانتخابات الأمريكية جو بايدن ترامب

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