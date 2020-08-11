إعادة طرح عقد للقوات الجوية والجيش الأمريكي أمام الشركات

واشنطن - (د ب أ)

قالت مصادر مطلعة، إنه تقرر إعادة طرح عقد لدعم جهود تأمين إمدادات الطاقة واستمرارها في مباني القوات الجوية والجيش، في الولايات المتحدة أمام الشركات مجددا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن قيمة العقد تبلغ 92 مليون دولار وهما لصالح مكتب تأمين الطاقة التابع لمركز الهندسة المدنية في الثوات الجوية، ومكتب الجيش لمبادرات الطاقة.

ويساعد المكتبان الجهات المقصودة سواء في القوات الجوية أو في الجيش على تنسيق التعامل مع مشكلات مثل القدرة على المحافظة على طاقة العمليات الأساسية إذا تعرضت شبكات الكهرباء للهجوم، وتحديد احتياجات الطاقة في المستقبل والفجوات التي يمكن أن تظهر وتحديد مصادر التمويل للمشروعات المتعلقة بالطاقة في القوات الجوية والجبش.

كانت شركة بوز آلين هاميلتون هولدنج كورب قد حصلت على العقد الحالي بقيمة 9ر37 مليون دولار وبحد أقصى 5ر59 مليون دولار، على أن ينتهي أجل هذا العقد بنهاية بونيو 2022. وتبلغ قيمة العقد الجديد 92 مليون دولار، حيث يمكن تقديم العروض له حتى 3 سبتمبر المقبل.