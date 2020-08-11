أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة الطقس

المفوضية الأوروبية توافق على مساعدات للمطارات الألمانية بسبب كورونا

08:55 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
المفوضية الأوروبية توافق على مساعدات للمطارات الألمانية بسبب كورونا

المفوضية الأوروبية

بروكسل - (د ب أ)

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، الموافقة على تقديم الحكومة الألمانية مساعدات للمطارات المتضررة من تداعيات أزمة كورونا.

وقالت مارجريت فيستاجر، المفوضة الأوروبية لحماية المنافسة، إن هذه القاعدة ستتيح للسلطات الألمانية تعويض مطارات ألمانية عن خسارات تكبدتها بسبب تفشي وباء كورونا، وفي الوقت نفسه ستساعد هذه القاعدة المطارات في التغلب على نقص السيولة وتجاوز الأزمة.

وأضافت فيستاجر أنه يجب تأمين حركة التشغيل في المطارات من أجل ضمان حركة النقل الجوي.

يشار إلى ان قطاع النقل الجوي تضرر بقوة من تداعيات جائحة كورونا. وحسب بيانات سابقة لاتحاد المطارات الألمانية "ايه دي في" فقد كانت عائدات المطارات تتراجع بمقدار نصف مليار يورو كل شهر، وذلك بعد أن تم تعليق حركة النقل الجوي مؤقتا بسبب الجائحة.

وعلى إثر ذلك، قررت الحكومة الألمانية تقديم دعم للمطارات.

وحسب المفوضية، فإن من الممكن للمنح التي ستقدمها الحكومة الألمانية أن تعوض المطارات عن الإيرادات المفقودة في الفترة بين 4 مارس حتى 30 يونيو الماضيين.

المفوضية الأوروبية المطارات الألمانية فيروس كورونا مارجريت فيستاجر

الخبر التالى:

المكسيك تشارك في اختبار 4 لقاحات لفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95666

    عدد المصابين

  • 53779

    عدد المتعافين

  • 5035

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20201816

    عدد المصابين

  • 13008672

    عدد المتعافين

  • 737110

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:عودة مستشفيات العزل.. هل نقترب من موجة ثانية لكورونا في مصر؟