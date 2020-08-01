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بريطانيا تؤجل تخفيف إجراءات الإغلاق بعد تحذيرات من عودة تفشي كورونا

11:04 ص السبت 01 أغسطس 2020
بريطانيا تؤجل تخفيف إجراءات الإغلاق بعد تحذيرات من عودة تفشي كورونا

بوريس جونسون

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تأجيل تخفيف إجراءات الإغلاق العام، المتخذة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، لتتيح للبريطانيين عقد حفلات الزفاف وعودة استضافة المطاعم والمقاهي للزبائن داخل الصالات.

وحذر جونسون، في بيان صدر في وقت متأخر من ليل الجمعة، حسبما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية، من أن البلاد قد تشهد إغلاق عام جديد وسط مخاوف من أن استئناف الأعمال التجارية وإعادة فتح الاقتصاد قد يؤدي إلى عودة تفشي الفيروس.

وأشارت الصحيفة إلى أن تأجيل تخفيف القيود الاجتماعية جاء بعد تحذير من كبير الأطباء في إنجلترا كريس ويتي من أن "بريطانيا على الحافة الخارجية" بالنسبة لمدى استئناف المجتمع حياته بشكل طبيعي في عصر الجائحة.

وأوضح ويتي أنه "إذا أردنا أن نفعل المزيد من الأشياء في المستقبل قد نضطر للتخلي عن أشياء أخرى.. أما فكرة أنه يمكننا فتح كل شيء مجددا مع الحفاظ على السيطرة على الفيروس خاطئة تماما".

وذكرت الصحيفة أن تأجيل إجراءات تخفيف القيود يجعل الإجراءات الحالية مستمرة، وهي عقد حفلات الزفاف بحضور أقصاه 30 شخصا فقط، بجانب حظر كل الحفلات أو الأداءات الفنية في المسارح وغيرها من صالات العرض، وأيضا استمرار إغلاق كل صالات الترفيه والألعاب وصالونات العناية بالشعر للرجال والنساء وعقد المؤتمرات.

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