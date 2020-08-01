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مصرع 7 أشخاص في تصادم طارئتين بولاية ألاسكا الأمريكية

08:19 ص السبت 01 أغسطس 2020
مصرع 7 أشخاص في تصادم طارئتين بولاية ألاسكا الأمريكية

أرشيفية

واشنطن- (أ ش أ):
أفاد مسؤولون في ولاية ألاسكا الأمريكية بأن تصادما بين طائرتين في الجو أدى إلى مصرع 7 أشخاص من بينهم نائب عن الولاية كان يقود إحدى الطائرتين.

وقالت سلطات ولاية ألاسكا، "إنه لا يوجد ناجون من الحادث الذي وقع قرب المطار في مدينة سولدوتنا في شبه جزيرة كيناي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية".

وأوضحت السلطات أن جاري كنوب النائب الذي يمثل المنطقة، كان بمفرده في إحدى الطائرتين، وأن الطائرة الأخرى كانت تقل أربعة سياح من ولاية كارولاينا الجنوبية ومرشدا وطيارا.

وأشارت القناة إلى أن حطام الطائرة تناثر على طريق سريع وأغلقته السلطات لفترة وجيزة بسبب الخوف على سلامة الناس.. كما تجري إدارة الطيران الاتحادية والهيئة الوطنية لسلامة وسائل النقل تحقيقا في الحادث.​

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