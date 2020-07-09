السودان: مواصلة التفاوض حول سد النهضة إلى الأحد ورفع تقرير ختامي حول المحادثات الاثنين

وكالات:

قررت السودان ومصر وإثيوبيا اليوم، رفع تقرير إلى الاتحاد الإفريقي حول المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ومواصلة التفاوض إلى يوم الأحد المقبل ورفع التقرير الختامي حول المحادثات الاثنين المقبل.

وأكد بيان لوزارة الري والموارد المالية السودانية، نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الخميس "تواصلت اليوم الخميس ٩ يوليو المفاوضات الثلاثية الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة علي مستوى وزراء المياه في السودان ومصر وإثيوبيا.. وقرر الاجتماع أن ترفع الدول الثلاث اليوم التقرير المرحلي للاتحاد الإفريقي ومواصلة التفاوض إلى يوم الأحد المقبل الموافق 12 تموز/ يوليو، وعلي يرفع التقرير الختامي يوم الإثنين الموافق 13 يوليو حسب طلب رئاسة الاتحاد الإفريقي".

واستعرضت الدول الثلاث نتائج المفاوضات التي جرت أمس الأربعاء، بين الفرق الفنية والقانونية للدول الثلاث بحضور المراقبين والخبراء، حول قضايا الملء الأول والتشغيل المستمر وكذلك أثناء فترات الجفاف، وإعادة الملء لبحيرة سد النهضة فى المستقبل عقب سنين الجفاف الممتدة إذا حدثت.

و فى الجوانب القانونية جرى النقاش حول عدد من القضايا الجوهرية بينها إلزامية الاتفاقية، وآلية فض النزاعات، وعلاقة هذه الاتفاقية باتفاقيات المياه السابقة في حوض النيل.

ودار نقاش مستفيض حول مشروعات التنمية المستقبلية علي النيل الأزرق وعلاقتها باستخدامات المياه بين الدول الثلاث.

وتجري المفاوضات الحالية بين كل من مصر والسودان وأثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وذلك بعد قمة إفريقية مصغرة عقدة في نهاية يونيو لمناقشة الملف.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول ملف سد النهضة في وقت سابق بناء على طلب مصر لم يصدر عنها أي قرارات.

وبدأت أثيوبيا في 2011 في بناء سد النهضة على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.