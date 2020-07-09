بيلوسي: حكم المحكمة العليا "ليس خبرا سارا" لترامب

واشنطن - (د ب أ):

تعهدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي بأن النواب سيواصلون الكفاح من أجل الاطلاع على السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب عبر المحاكم.

وقالت بيلوسي إن "القراءة الدقيقة لأحكام المحكمة العليا المتعلقة بالسجلات المالية للرئيس ليست نبأ سارا للرئيس ترامب".

وقالت بيلوسي، الشخصية الديمقراطية الكبيرة في الكونجرس، إن "المسؤولية الدستورية للكونجرس للكشف عن الحقيقة مستمرة، خصوصا فيما يتعلق بصلة الرئيس بروسيا التي يخفيها".