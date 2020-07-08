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في رد انتقامي.. الصين تفرض قيودا على تأشيرات دخول أمريكيين بسبب التبت

11:56 ص الأربعاء 08 يوليه 2020
في رد انتقامي.. الصين تفرض قيودا على تأشيرات دخول أمريكيين بسبب التبت

الشرطة الصينية

وكالات:

أعلنت الصين، الأربعاء، أنها ستفرض قيودا على تأشيرات دخول مواطنين أمريكيين تورطوا فيما تصفه بأنه "سلوك شائن" فيما يتعلق بالتبت في رد انتقامي فيما يبدو على قيود فرضتها الولايات المتحدة على بعض المسؤولين الصينيين.

وقال تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين إن بكين لن تسمح بأي تدخل أجنبي في شؤون التبت، حسبما أوردت "رويترز".

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستفرض قيودا على تأشيرات دخول بعض المسؤولين الصينيين لأن بكين تعوق سفر الدبلوماسيين والصحفيين والسائحين الأمريكيين لإقليم التبت.

كما أشار إلى ما وصفه بأنه انتهاك لحقوق الإنسان تمارسه الحكومة الصينية في الإقليم.

الشرطة الصينية الصين الولايات المتحدة وزارة الخارجية الصينية

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