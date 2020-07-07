أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

المحكمة العليا في فنزويلا تأمر بالسيطرة على حزب زعيم المعارضة

10:15 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
المحكمة العليا في فنزويلا تأمر بالسيطرة على حزب زعيم المعارضة

خوان جوايدو

كاراكاس - (د ب أ):
أوقفت المحكمة العليا في فنزويلا أنشطة مجلس إدارة حزب "الإرادة الشعبية" الذي ينتمي إليه زعيم المعارضة خوان جوايدو، وأمرت بتغيي تشكيله ، وفقا لحكم نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء
وأفادت وكالة (بلومبرج) للأنباء بأنه تم اختيار خوسيه جريجوريو نورييجا، وهو مشرع متورط في فضيحة فساد، لرئاسة الحزب السياسي.
يذكر أن رئيس حزب "الإرادة الشعبية" كان ليوبولدو لوبيز، وهو أحد العرابين السياسيين لجوايدو.

خوان جوايدو فنزويلا كاراكاس خوسيه جريجوريو نورييجا

الخبر التالى:

حفتر: ليبيا تتعرض إلى خطر داهم يهدد حاضرها ومستقبلها بسبب الاستعمار التركي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 77279

    عدد المصابين

  • 21718

    عدد المتعافين

  • 3489

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11863130

    عدد المصابين

  • 6822163

    عدد المتعافين

  • 544029

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الارتفاع يعود مجددًا.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الثلاثاء