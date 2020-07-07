المحكمة العليا في فنزويلا تأمر بالسيطرة على حزب زعيم المعارضة
كاراكاس - (د ب أ):
أوقفت المحكمة العليا في فنزويلا أنشطة مجلس إدارة حزب "الإرادة الشعبية" الذي ينتمي إليه زعيم المعارضة خوان جوايدو، وأمرت بتغيي تشكيله ، وفقا لحكم نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء
وأفادت وكالة (بلومبرج) للأنباء بأنه تم اختيار خوسيه جريجوريو نورييجا، وهو مشرع متورط في فضيحة فساد، لرئاسة الحزب السياسي.
يذكر أن رئيس حزب "الإرادة الشعبية" كان ليوبولدو لوبيز، وهو أحد العرابين السياسيين لجوايدو.
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