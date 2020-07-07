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حفتر: ليبيا تتعرض إلى خطر داهم يهدد حاضرها ومستقبلها بسبب الاستعمار التركي

10:16 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
حفتر: ليبيا تتعرض إلى خطر داهم يهدد حاضرها ومستقبلها بسبب الاستعمار التركي

المشير خليفة حفتر

وكالات

قال المشير خليفة ‏حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، إن الجيش استجب للمطالب الملحة من المجتمع الدولي للشروع في ترتيبات التسوية السياسية لكنه لن يسمح باستغلال هذه الفترة لجلب مزيد من الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا.

وتابع حفتر، في كلمة نقلتها فضائية "سكاي نيوز" عربية، إنهم مستمرون في بناء القوات المسلحة لحماية الأراضي الليبية من الغزو وقطع الطريق أمام الإرهاب

وأكد أن ليبيا تتعرض إلى خطر داهم يهدد حاضرها ومستقبلها، بسبب محاولات الاستعمار التركي البغيض في التدخل بالشؤون الداخلية للبلاد، لافتًا إلى أن تركيا تمارس عدوانها الهمجي على ليبيا فتنشئ غرف عمليات وترسل ضباطها والمرتزقة والسلاح لقتال الجيش الليبي.

وقال قائد الجيش الليبي، إن تركيا تسعى للسيطرة على ثروات ومقدرات الليبيين لمعالجة أزماتها الاقتصادية.

خليفة حفتر ليبيا الاستعمار التركي تركيا المرتزقة

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