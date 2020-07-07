فلسطين: 171 وفاة و3391 إصابة بين أبنائنا بالخارج
09:06 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
فلسطين -(أ ش أ)
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسجيل 171 حالة وفاة، و3391 إصابة بفيروس كورونا المستجد بين آبناء الجاليات الفلسطينية في الخارج.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل1457حالة تعافٍ في صفوف الجالية الفلسطينية في العالم
هذا المحتوى من
الخبر التالى:الصحة المغربية: 228 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
76222
عدد المصابين
-
21238
عدد المتعافين
-
3422
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
11670929
عدد المصابين
-
6603675
عدد المتعافين
-
538809
عدد الوفيات
إعلان