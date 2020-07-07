فلسطين: 171 وفاة و3391 إصابة بين أبنائنا بالخارج

فلسطين -(أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسجيل 171 حالة وفاة، و3391 إصابة بفيروس كورونا المستجد بين آبناء الجاليات الفلسطينية في الخارج.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل1457حالة تعافٍ في صفوف الجالية الفلسطينية في العالم