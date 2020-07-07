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الصحة المغربية: 228 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

09:25 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
الصحة المغربية: 228 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

وزارة الصحة المغربية

المغرب - (أ ش أ)

سجلت وزارة الصحة المغربية، 228 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 14607 حالات، وثلاث حالات وفاة ليصل عدد الوفيات إلى 240 حالة.
وأوضحت الوزارة المغربية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية، بلغ 786722 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.

وذكر البيان تسجيل 466 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 10639 متعافيا.

وزارة الصحة المغربية المغرب فيروس كورونا

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