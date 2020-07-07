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السفارة المصرية ببرلين تعلن استئناف رحلات "مصر للطيران" من وإلى مصر

08:13 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
السفارة المصرية ببرلين تعلن استئناف رحلات "مصر للطيران" من وإلى مصر

شركة مصر للطيران

برلين - أ ش أ
نشرت السفارة المصرية بالعاصمة الألمانية برلين على صفحتها الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، بيانا بعدة لغات عن استئناف شركة مصر للطيران رحلاتها من وإلى مصر على متن خطوطها الجوية.
وأضاف بيان السفارة أن شركة مصر للطيران قامت باستئناف رحلاتها بالفعل منذ الأول من يوليو الجاري من مطاري برلين وفرانكفورت.
وناشدت السفارة المصرية، عبر صفحتها، الراغبين في السفر على متن الخطوط الجوية "مصر للطيران" بالتواصل مع مكاتب مصر للطيران في برلين وفرانكفورت للوقوف على إجراءات السفر والمعلومات اللازمة حول تدابير السفر.

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شركة مصر للطيران برلين ألمانيا فرانكفورت

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