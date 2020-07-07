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أفغانستان: إحباط هجومين محتملين كانا يستهدفان مستشفى ومنفذ إعلامي في كابول

06:19 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
أفغانستان: إحباط هجومين محتملين كانا يستهدفان مستشفى ومنفذ إعلامي في كابول

قوات الأمن الأفغانية

كابول - أ ش أ


ألقت قوات الأمن الأفغانية القبض على انتحاريين اثنين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي كانا يخططان لشن هجوم على مستشفى ومنفذ إعلامي في العاصمة كابول.


وقالت مديرية الأمن الوطني الأفغاني - في بيان اليوم /الثلاثاء/ أوردته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - إن أحد الانتحاريين كان يسعى لشن هجوم على مستشفى في منطقة "جولاي دوا خانا" غربي كابول، مضيفة أن الآخر كان يرغب في مهاجمة وسيلة إعلامية في كابول أيضا، وذلك وفقا لاعترافات المشتبه بهما.


وأشار البيان إلى أن المشتبه بهما، لطف الله (المعروف أيضا باسم خورساني) وأحمد الله، من سكان منطقة "شاكاردارا" بالعاصمة كابول.

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قوات الأمن الأفغانية تنظيم داعش كابول أفغانستان

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