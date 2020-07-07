سفير بيلاروسيا بالقاهرة ينعي الفريق محمد العصار
القاهرة - أ ش أ
نعى سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة، ببالغ الحزن والأسى وفاة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.
وقال - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- إن " العصار كان شخصية بارزة وإنسانا ومحترفا رائعا، ابن مصر، الوطني العظيم الذي أنجز كثيرا في سبيل تنمية العلاقات مع مصر الصديقة وتعزيز التعاون البيلاروسي – المصري" .. مقدما التعازي لمصر لهذا المصاب الأليم.
وأضاف :" أتقدم باسمي شخصيا وباسم سفارة جمهورية بيلاروسيا بخالص العزاء وعظيم المواساة في هذه المناسبة الحزينة، سائلين ربنا تعالى أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان."
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