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سفير بيلاروسيا بالقاهرة ينعي الفريق محمد العصار

06:21 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
سفير بيلاروسيا بالقاهرة ينعي الفريق محمد العصار

الفريق محمد العصار

القاهرة - أ ش أ

نعى سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة، ببالغ الحزن والأسى وفاة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وقال - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- إن " العصار كان شخصية بارزة وإنسانا ومحترفا رائعا، ابن مصر، الوطني العظيم الذي أنجز كثيرا في سبيل تنمية العلاقات مع مصر الصديقة وتعزيز التعاون البيلاروسي – المصري" .. مقدما التعازي لمصر لهذا المصاب الأليم.

وأضاف :" أتقدم باسمي شخصيا وباسم سفارة جمهورية بيلاروسيا بخالص العزاء وعظيم المواساة في هذه المناسبة الحزينة، سائلين ربنا تعالى أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان."

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الفريق محمد العصار سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجي تيرتنتييف

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