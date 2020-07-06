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محكمة فرنسية: لا حاجة لحصول الاحتجاجات على تصاريح رسمية

04:31 م الإثنين 06 يوليه 2020
محكمة فرنسية: لا حاجة لحصول الاحتجاجات على تصاريح رسمية

المحكمة الإدارية العليا

باريس - (د ب أ):

أوقفت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا اليوم الاثنين قواعد تتعلق بفيروس كورونا تتطلب الحصول على تصاريح رسمية قبل تنظيم احتجاجات.

وقال مجلس الدولة إن القوانين العادية التي تلزم منظمي الاحتجاج بإخطار السلطات – دون طلب تصاريح - كافية.

وأشار المجلس إلى أنه لا يزال بإمكان السلطات حظر الفعاليات التي يتم إخطارها بشأنها إذا كانت تشكل خطرا على الصحة.

وعلق المجلس الشهر الماضي حظرا تاما للاحتجاجات كان جزءا من القيود المستمرة لمكافحة فيروس كورونا في فرنسا.

وتم تنظيم احتجاجين كبيرين ضد ما وصف بأنه عنف وعنصرية من جانب الشرطة، وكذلك احتجاجات مضادة من جانب ضباط الشرطة على الرغم من هذا الحظر.

وقال مجلس الدولة اليوم الإثنين إن فرض حظر على تجمع أكثر من 5 آلاف شخص ما زال له ما يبرره في ضوء الوضع الصحي.

وتضررت فرنسا بشدة من وباء كورونا، حيث سجلت ما يقرب من 30 ألف حالة وفاة. وشهدت البلاد إغلاقا صارما من 17 مارس إلى 11 مايو.

المحكمة الإدارية العليا باريس فرنسا فيروس كورونا

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