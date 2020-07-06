ترامب ينتقد سعي الديمقراطيين لتقليص دعم الشرطة

وكالات

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، سعي الديمقراطيين لتقليص دعم الشرطة ويصفه بـ"الجنون"، حسبما أفادت "العربية.نت".

وأقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون بشأن إصلاح واسع النطاق للشرطة، في ٢٧ يونيو الماضي، وذلك في أعقاب مظاهرات في عموم البلاد تدعو إلى تغييرات في إجراءات الشرطة.

وتمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب الخاضع لسيطرة الديمقراطيين بـ 236 صوتا مقابل 181 صوتا، وصوت ثلاثة جمهوريين فقط لصالحه.

وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث قالت الأغلبية الجمهورية فيه إنها سترفض تلك الإصلاحات التي تهدف للحد من عنف الشرطة وتوسيع نطاق التدريب وتحسين عملية الإشراف والمساءلة على المستوى الوطني.