اليمن: مقتل 5 عناصر من الحوثين في جبهة مريس

عدن - أ ش أ

قتل خمسة عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الأحد، بنيران الجيش اليمني في مديرية مريس شمالي محافظة الضالع.

وقال مصدر عسكري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية - "إن وحدات من الجيش الوطني استهدفت مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي أثناء محاولتهم التسلل باتجاه قرية صولان ومنطقة الزيلة شمال مديرية مريس، وتمكنت من قتل خمسة منهم وجرح آخرون فيما لاذ من تبقّى منهم بالفرار".

وفي سياق متصل، تمكنت مدفعية الجيش من تدمير إحدى الآليات القتالية التابعة للمليشيات الحوثية المتمركزة في منطقة يعيس شمال مريس.