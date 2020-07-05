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الصحة العالمية: السويد تستحق الاحترام لتعاملها العلمي مع كورونا

03:51 م الأحد 05 يوليه 2020
الصحة العالمية: السويد تستحق الاحترام لتعاملها العلمي مع كورونا

منظمة الصحة العالمية

ستوكهولم - (د ب ا):

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في حوار مع صحيفة "سفينسكا داجبلادت" إن السويد، إحدى الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا، مازالت تستحق الاحترام للمسار العلمي الذي تبنته في التعامل مع الفيروس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جيبريسوس قال إن الحكومة " بذلت قصارى جهدها " في وضع لا يعلم فيه أحد ما هى الاستراتيجية الصحيحة لاحتواء الأزمة.

وقال مايكل رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة " قرارات السويد استندت على تفسيرات علمية للحقائق وليست سياسية ".

وواجهت السويد، التي تسجل أحد أعلى معدلات الوفاة بالفيروس في العالم، انتقادات لإبقائها المطاعم والمحال والمدارس مفتوحة، وتجنب تنفيذ توصية منظمة الصحة العالمية بارتداء الكمامات حينما يكون من الصعب الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وقد سجلت السويد أكثر من 5400 حالة وفاة بالفيروس، ولكن جيبريسوس أشار إلى أن معدل الوفاة بالفيروس في تراجع ثابت منذ أن وصل للذروة في أبريل الماضي.

ويذكر أن قرار السويد بالاعتماد على التوصيات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي وإبقاء معظم اقتصادها مفتوحة يرجع جزئيا إلى تقييمها بأن تكاليف الاغلاق الكامل مقارنة بتداعيات الصحة العامة الأخرى سوف تكون مرتفعة للغاية.

ويعتقد البعض أن النسبة المرتفعة من العدوى ربما تجعل المجتمع أقل عرضة لموجة ثانية من الفيروس، ولكن جيبريسوس قال إنه من المبكر للغاية القول ما إذا كانت السويد في وضع أفضل لمواجهة أي تفشي مستقبلي للفيروس.

منظمة الصحة العالمية ستوكهولم فيروس كورونا

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