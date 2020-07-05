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الصين تعلن تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة

07:40 ص الأحد 05 يوليه 2020
الصين تعلن تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة

الصين تعلن تسجيل 8 حالات إصابة جديدة

بكين - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الأحد تسجيل 8 حالات جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة الماضية، حيث بدا أن التفشي الأخير في بكين قد انطلق إلى حد كبير في مساره. وشهدت العاصمة الصينية حالتين جديدتين، في اليوم السابع على التوالي الذي يشهد زيادة تتمثل في اصابة أقل من 10 حالات.

وأكدت السلطات الصحية في البلاد حدوث 334 إصابة خلال التفشي الذي اكتشف قبل نحو ثلاثة أسابيع وهي الأكبر في البلاد منذ مارس. ولم تحدث أي حالات وفاة، على الرغم من أنه تم الابلاغ سابقا عن حالات قليلة في حالة حرجة.

وقال المتحدث باسم حكومة بكين شو هيجيان في مؤتمر صحفي أمس السبت "الوضع مستمر في التحسن ويمكن السيطرة عليه تماما." الحالات الست خارج بكين كانت قادمة من الخارج. ثلاثة منهم في مقاطعة قانسو في شمال غرب البلاد.

وقد أعلنت الصين عن تسجيل 83 الفا و553 حالة إصابة مؤكدة منها 4634 حالة وفاة منذ بدء الوباء. ولا يتضمن هذا الرقم عدد الحالات التي ثبت إصابتها ولكن لم تظهر عليها أي أعراض.

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