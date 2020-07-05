رئيس غانا يدخل العزل الصحي الذاتي بعد مخالطته شخصًا مصابًا بكورونا

أكرا - (أ ش أ):

أعلنت غانا أن الرئيس نانا أكوفو أدو سيعزل نفسه لمدة 14 يوما بناء على نصيحة الأطباء، عقب ثبوت إصابة أحد الأشخاص في دائرته القريبة بكورونا.

وذكرت الحكومة فى غانا، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن فحوصات الرئيس جاءت سلبية (غير مصاب)، إلا أنه اختار اتخاذ هذا الإجراء زيادة في الوقاية وامتثالا للبروتوكولات الصحية، وسيواصل العمل خلال هذه الفترة.

كانت غانا سجلت 19 ألفا و388 إصابة بالفيروس، وأعلنت عن 117 وفاة.