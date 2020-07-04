تركيا تحتجز 3 موظفين على خلفية انفجار بمصنع ألعاب نارية

اسطنبول ؤ (د ب أ)

أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، اليوم السبت، بأن السلطات التركية احتجزت ثلاثة موظفين في مصنع للألعاب النارية إثر انفجارات وحريق أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 114 آخرين.

وأضافت وكالة أنباء الأناضول أن رجال الدرك احتجزوا اليوم المدير الإداري للمصنع واثنين من المديرين، وأن المشتبه بهم محتجزون في مقر قيادة الدرك في منطقة هندك حيث يقع المصنع 183 كيلومترا شرق إسطنبول.

واندلع حريق أمس الجمعة عقب عدة انفجارات ضخمة في أكبر مصنع للألعاب النارية في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء التركية أن ثلاثة أشخاص على الأقل ما زالوا مفقودين. وتمت السيطرة على الحريق بمساعدة مروحيتين وطائرة بعد ست ساعات فقط من الانفجار.

ودعا وزير الصحة فخر الدين خوجة، سكان المنطقة، اليوم السبت، إلى ارتداء الأقنعة الطبية والبقاء داخل منازلهم للحد من خطر استنشاق الدخان السام.

وتقع المناطق السكنية على بعد ثلاثة كيلومترات من المصنع.