أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

شكري يبحث مع سكرتير عام الأمم المتحدة الوضع في ليبيا

07:27 م الجمعة 31 يوليه 2020
شكري يبحث مع سكرتير عام الأمم المتحدة الوضع في ليبيا

سامح شكري وزير الخارجية المصري

القاهرة - أ ش أ
أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفيا، اليوم الجمعة، بسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ناقش معه خلاله الوضع في ليبيا الشقيقة.
واستعرض شكري، خلال الاتصال، موقف مصر الواضح والداعم للحل السياسي الليبي/الليبي، البعيد عن التدخلات الخارجية الساعية للهيمنة على مقدّرات الشعب الليبي.
وأكد الوزير شكري حرص مصر على التنسيق الدائم وبشكل منتظم مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بما يدفع الحل السياسي قدماً على ضوء ما أكده صدور "إعلان القاهرة" مؤخراً من إمكانات التوصُل إلى مثل هذا الحل في إطار المبادئ والخلاصات التي أقرتها قمة برلين.
وشدّد شكري، خلال الاتصال، على الدور المهم الذي تضطلع به الأمم المتحدة في الأزمة الليبية، داعياً إلى تعاون جميع الدول معها من أجل تحقيق غايات وأهداف الشعب الليبي وطموحاته المشروعة.

هذا المحتوى من

Asha
سامح شكري وزارة الخارجية ليبيا أنطونيو جوتيريش

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 93757

    عدد المصابين

  • 38236

    عدد المتعافين

  • 4774

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17201277

    عدد المصابين

  • 10716271

    عدد المتعافين

  • 670454

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"فرحة وأضاحٍ".. العيد في زمن كورونا (تغطية خاصة)