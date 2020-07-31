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إيران تعلن حظر دخول الأجانب وسط موجة ثانية لكورونا

11:45 ص الجمعة 31 يوليه 2020
إيران تعلن حظر دخول الأجانب وسط موجة ثانية لكورونا

إيران

طهران- (د ب أ):

أعلنت الحكومة أنه سيتم منع السياح الأجانب من دخول إيران ابتداء من غد السبت، إثر الارتفاع المسجل مؤخرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية اليوم الجمعة بأن لن يتم السماح بالتقدم للحصول على تأشيرة دخول إلا للأجانب الذين لديهم غرض محدد لدخول البلاد، مثل العمل.

واعتبارا من غد السبت، سيتعين عليهم تقديم شهادة باختبار بنتيجة سلبية لفيروس كورونا من مؤسسة معترف بها دوليا في بلادهم.

وذكرت وكالة أنباء "إسنا"، نقلا عن بيان صحفي صادر عن سلطات الهجرة أن شهادة الاختبار يجب أن تكون باللغة الإنجليزية وألا يكون قد مر عليها أكثر من 96 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 226 حالة وفاة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية، ليصل عدد حالات الوفاة الحالي إلى 16569.

وسجلت إيران زيادة يومية بأكثر من 2600 إصابة جديدة، مما رفع عدد الإصابات المكتشفة حتى الآن إلى أكثر من 300 ألف إصابة.

ويرجع تجدد الزيادة في الحالات إلى تخفيف القيود على التنقل في نهاية مايو.

إيران فيروس كورونا الهجرة

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