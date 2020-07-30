إصابات كورونا في إسرائيل تصل إلى نحو 70 ألفا

غزة - أ ش أ

سجلت إسرائيل اليوم 1869 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 69 ألفا و603 حالات، فيما توفي ثمانية مصابين؛ ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 499 حالة.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية عن بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية القول إنه يوجد حالياً في إسرائيل 25 ألفا و628 مصاباً، منهم 328 حالة خطيرة، و102 يحتاجون إلى التنفس الاصطناعي، وفي الوقت نفسه، تعافى 43 ألفا و476 شخصاً.

وبدأت إسرائيل - منذ بداية يونيو - موجة ثانية من الزيادة في الإصابات، قررت حكومة الاحتلال معها فرض قيود جديدة، بما في ذلك وإغلاق المطاعم وأحواض السباحة والصالات الرياضية، لكن لجنة خاصة بالكنيست رفعت هذه القيود.