الكاظمي: ليس لدينا سجناء من المتظاهرين وأصحاب الرأي في العراق

بغداد- أ ش أ:

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الخميس، وجود أي سجناء من المتظاهرين وأصحاب الرأي.

وقال المكتب في بيان أصدرته عن رئيس الوزراء، ونقلته قناة" السومرية نيوز"، إن هذا التصريح جاء أثناء زيارة ليلية قام بها الكاظمي لسجن التحقيق المركزي في مطار المثنى ببغداد".

وأكد البيان أن رئيس الحكومة أطلع على أوضاع السجناء وتأكد بنفسه من عدم وجود سجناء من المتظاهرين وأصحاب الرأي".