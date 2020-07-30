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بوليفيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 73 ألفا و534 حالة

08:28 ص الخميس 30 يوليه 2020
بوليفيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 73 ألفا و534 حالة

أرشيفية

لاباز - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة البوليفية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 73 ألفا و534 حالة، عقب تسجيل 1207 حالات إصابة جديدة.
وقالت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 2808 حالات، عقب تسجيل 88 حالة وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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