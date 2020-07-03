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التعاون الإسلامي تدين إطلاق الحوثيين طائرات مفخخة نحو السعودية

05:32 م الجمعة 03 يوليه 2020
التعاون الإسلامي تدين إطلاق الحوثيين طائرات مفخخة نحو السعودية

منظمة التعاون الإسلامي

جدة - أ ش أ

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لإطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية أربع طائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" من اعتراضها وتدميرها.

وجدد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - وفقا لقناة العربية الإخبارية - دعم المنظمة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكدًا وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.

وحمل الأمين العام ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن الجمعة، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية، مؤكداً أن الطائرات المسيرة المفخخة دُمرت في الأجواء اليمنية.

وشدد التحالف على أنه يطبق إجراءات حماية المدنيين وفق القانون الدولي، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين.

هذا المحتوى من

منظمة التعاون الإسلامي الحوثيين السعودية

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