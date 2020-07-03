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روسيا ترحب باعتزام مجلس النواب الليبي استئناف التمثيل الدبلوماسي مع سوريا

03:15 م الجمعة 03 يوليه 2020
روسيا ترحب باعتزام مجلس النواب الليبي استئناف التمثيل الدبلوماسي مع سوريا

سيرجي لافروف

موسكو - أ ش أ

رحب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف باعتزام مجلس النواب الليبي استئناف التمثيل الدبلوماسي مع سوريا.

وقال لافروف - خلال الاجتماع مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة - : "نرحب بالدور النشط للدول العربية للتعاون في التسوية السورية، ونحن ندعم بنشاط جميع الإجراءات، التي ستساعد في منع زملائنا الغربيين من عزل سوريا، ونؤيد عودة سوريا إلى الأسرة العربية".

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "أعلم أن هذه المسألة قيد المناقشة في جامعة الدول العربية، وآمل أن يتم حلها على أساس من العدالة ومراعاة مصالح العالم العربي والإسلامي بأسره".

كان لافروف قد أعلن - في وقت سابق اليوم - أن المبادرة الليبية الليبية لتسوية الأزمة "إعلان القاهرة" يمكن أن تصبح الأساس لبدء حوار بين الليبيين.

وقال لافروف: "نعتقد أن إعلان القاهرة تتلاءم مع قرارات المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين، وقد تشكل أساسا للمناقشات الليبية حول تنفيذ مبادرتكم".

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