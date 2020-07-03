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اليابان: تسجيل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا خلال شهرين

02:51 م الجمعة 03 يوليه 2020
اليابان: تسجيل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا خلال شهرين

209 حالات إصابة جديدة في اليابان

طوكيو- (د ب أ):

أكدت السلطات اليابانية 209 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة، وهي أعلى زيادة يومية في الإصابات خلال شهرين، وسط زيادة المخاوف من حدوث موجة أخرى من الإصابات.

وتضم الإصابات الجديدة 124 حالة في طوكيو، وهي أعلى زيادة يوميا أيضا في المدينة منذ أوائل مايو، عندما كانت الدولة كلها خاضعة لحالة طوارئ.

وقالت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، في مؤتمر صحفي، إن المدينة بحاجة إلى الاستعداد لموجة ثانية محتملة من تفشي فيروس كورونا.

ودعت يوريكو سكان طوكيو إلى عدم الذهاب إلى المقاطعات الشهيرة بالحياة الليلية الصاخبة.

وأضافت أن 70 في المئة من الإصابات الجديدة اليوم لأشخاص في العشرينيات والثلاثينيات.

وتأتي الزيادة قبل يومين من انتخابات حاكم طوكيو التي تخوضها يوريكو سعيا لولاية ثانية.

وسجلت اليابان حتى الآن نحو 20 ألف إصابة، ونحو 990 وفاة بفيروس كورونا.

اليابان فيروس كورونا

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