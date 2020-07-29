إصابة مستشار المرشد الإيراني الأعلى بكورونا للمرة الثانية

إيران - (أ ش أ)

أصیب رئيس مجلس الشورى السابق ومستشار المرشد الإيراني الأعلى علي لاريجاني، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) للمرة الثانية.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن لاريجاني نقل اليوم الأربعاء إلى أحد مستشفيات العاصمة طهران، موضحة أنه يخضع لمراقبة خاصة من قبل الأطباء.

ونقلت الوكالة عن بعض الأطباء قولهم إن لاريجاني وضعه مستقر، ومن المرجح أن يتم نقله إلى منزله بعد تحسن وضعه الصحي.

وكان لاريجاني قد أصيب بكورونا في أبريل الماضي، وكان حينها رئيسا للبرلمان.

وفي 28 من مايو الماضي، عين المرشد علي خامنئي علي لاريجاني مستشارًا له وعضوًا في مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني.