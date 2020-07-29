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أمريكا تستدعي سفير زيمبابوي لديها وصف أحد دبلوماسييها بـ"البلطجي"

12:39 ص الأربعاء 29 يوليه 2020
أمريكا تستدعي سفير زيمبابوي لديها وصف أحد دبلوماسييها بـ"البلطجي"

الحكومة الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)

استدعت الحكومة الأمريكية، سفير زيمبابوي في واشنطن، بعدما وصف مسؤول بالحزب الحاكم المبعوث الأمريكي لزيمبابوي بأنه "بلطجي"، حسبما قالت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

واتهم باتريك تشيناماسا، المتحدث باسم الاتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي (الجبهة الوطنية) الحكومة الأمريكية أمس الاثنين، برعاية الاضطرابات في زيمبابوي ودعم احتجاجات المعارضة المخطط لها 31 يوليو.

كما هدد بطرد السفير الأمريكي بريان نيكولز، قائلا إنه يشارك في أعمال من شأنها تقويض البلاد.

وأضاف أن قيادة البلاد لن تتردد في اتخاذ طرد السفير الأمريكي "إذا استمر في الانخراط في أعمال التحريض على الاضطرابات وتمويلها، وتنسيق العنف وتدريب المتمردين".

وقال تشيناماسا للصحفيين في هراري العاصمة "لا يجب على الدبلوماسيين التصرف مثل البلطجية، وبريان نيكولز بلطجي".

الحكومة الأمريكية سفير زيمبابوي باتريك تشيناماسا الاتحاد الوطني الإفريقي زيمبابوي بريان نيكولز

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