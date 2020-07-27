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إنقاذ 95 مهاجرًا قرب سواحل مالطا

10:47 م الإثنين 27 يوليه 2020
إنقاذ 95 مهاجرًا قرب سواحل مالطا

إنقاذ 95 مهاجرًا

مالطا - (أ ش أ)

قالت السلطات في مالطا، إن القوات المسلحة أنقذت 95 مهاجرًا كانوا على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط.
وأكدت السلطات، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الاثنين، نقل المهاجرين إلى قاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة فاليتا بعد اكتشاف القارب في عرض البحر إلى الشمال من سواحل ليبيا.
وكانت منظمة "Alarm Phone" للمتطوعين، قد أبلغت صباح الأحد برصد قارب مكتظ على وشك الغرق، مشيرة إلى أنه في منطقة عمليات سلطات مالطا.
ويأتي ذلك بعد إنقاذ خفر السواحل المالطي قاربا آخر، كان على متنه 63 مهاجرًا يوم 17 يوليو الجاري، وبعد الفحص الطبي تبين أن جميعهم مصابون بفيروس كورونا، وتم وضعهم تحت العزل الصحي.

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مالطا البحر الأبيض المتوسط المهاجرين ليبيا

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