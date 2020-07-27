حماس تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية واللبنانية

غزة-(د ب أ):

نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاثنين، بـ"الاعتداءات" الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف الأراضي السورية واللبنانية بشكل مستمر.

وأعربت الحركة في بيان مقتضب عن دعمها الكامل ل"حق لبنان وسورية والمقاومة في التصدي لهذه الاعتداءات والرد عليها"، مؤكدة أن "المقاومة حق مشروع حتى إنهاء الاحتلال وتحرير فلسطين وكل الأراضي العربية المحتلة".

كانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية وقناة المنار التابعة لحزب الله قد اشارتا اليوم الأثنين إلى قصف مدفعي إسرائيلي على المرتفعات الشرقية لبلدة كفرشوبا وفي محيط موقع رويسات العلم.

جاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن إحباط عملية لحزب الله اللبناني في مزارع شبعا.

وياتي التوتر بعد أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الخميس الماضي عن تعزيز قواته على الحدود الشمالية، بعد تهديدات من حزب الله بالرد على اغتيال إسرائيل لأحد قادته في سوريا مؤخرا.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال يوم الجمعة الماضي إن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع على الحدود الشمالية، وأن "سورية ولبنان يتحملان المسؤولية عن أي اعتداء على إسرائيل ينطلق من أراضيهما".